Памятник Марине Расковой с энгельсской Летки перевезли в Саратов

11 Март 2020 2020-03-11T13:15:19+03:00

Сейчас монумент на реставрации

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Памятник Герою Советского Союза Марине Расковой, стоявший в Энгельсе, будет находиться в Саратове.

- Вчера, 10 марта, скульптуру перевезли на реставрацию, — сообщили «КП-Саратов» в мэрии.

Напомним, сейчас в Летном городке Энгельса установлен новый памятник. Старый монумент разрушался, однако сохранить его в сквере Расковой предложили жители района. Они обратились к спикеру ГД Вячеславу Володину, который поддержал их.

Больших повреждений на статуе нет, но восстановить некоторые фрагменты, по словам реставратора Владимира Гайнутдинова, все же придется.

У памятника, который будет стоять в Заводском районе, также будет заменена часть старого постамента.

Стоит отметить, что при поддержке Володина проводится и реконструкция самого сквера. В ближайшее время объявят аукцион по отбору подрядчика для проведения работ по обустройству зоны отдыха.

ИСТОЧНИК KP.RU