2020-03-11T12:57:31+03:00
Общество

В Балашове сноха потребовала выселить свекровь из единственного жилья

Суд отказал в иске
Екатерина Семенова
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В Балашове Саратовской области местная жительница подала в суд иск к бывшей свекрови.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, она попросила выселить 66-летнюю женщину из дома.

По словам истицы, собственником помещения площадью 11,6 кв. м является ее трехлетний сын, которому жилье был подарено. Причем подарила его свекровь, которая сама осталась там проживать. По мнению женщины, это препятствует в пользовании помещением.

В то же время свекровь подала встречный иск, потребовав признать договор дарения недействительным. По ее словам, спорное помещение является ее единственным жильем, которое она купила в кредит и до сих пор выплачивает с пенсии. Она заявляет, что бывшая сноха обманом оформила договор дарения. Якобы в тот день пожилая женщина забыла очки, поэтому подписала документы.

Балашовский суд удовлетворил требования матери несовершеннолетнего и ее иск, отказав бывшей свекрови. Однако та подала апелляционную жалобу.

Были проведены судебно-медицинская и психолого-психиатрическая экспертизы. Установлено, что пенсионерке действительно необходимы очки, чтобы прочитать договор.

- Имеющееся у нее расстройство в момент подписания договора, хотя и не лишало ее способности понимать значение своих действий и руководить ими, но оказало существенное влияние на ее сознание и деятельность, имеющиеся заболевания в совокупности оказали существенное влияние на ее способность осознавать значение своих действий, значимость и последствия оформляемой сделки, — отметили в прокуратуре.

После этого суд отменил постановление о выселении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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