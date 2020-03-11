Жители Энгельсского района ответят за воровство кухонной утвари

11 Март 2020 2020-03-11T13:03:40+03:00

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Прокуратура Саратовской области следит за расследованием уголовного дела по факту кражи, совершенной 34 и 36-летним жителями Энгельсского района.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, злоумышленники унесли кухонную утварь, четыре крана и металлические части плиты на сумму свыше 3 тыс. рублей, после чего скрылись.

Расследование дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU