Жители Энгельсского района ответят за воровство кухонной утвари
Сумма ущерба превысила отметку в 3 тыс. рублей
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Прокуратура Саратовской области следит за расследованием уголовного дела по факту кражи, совершенной 34 и 36-летним жителями Энгельсского района.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, злоумышленники унесли кухонную утварь, четыре крана и металлические части плиты на сумму свыше 3 тыс. рублей, после чего скрылись.
Расследование дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU