В колонии-поселении Саратовской области зарегистрировали два брака

11 Март 2020 2020-03-11T13:03:31+03:00

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В колонии-поселении №11 Саратовской области зарегистрировали два брака.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе регионального УФСИН, обе невесты были знакомы с женихами еще до их осуждения, проверив свои чувства непростыми жизненными обстоятельствами, они решились на новый шаг в отношениях.

Для пар играл марш Мендельсона, сотрудник отдела ЗАГС по Красноармейскому району выразил слова поздравления и напутствие, после чего молодожены обменялись кольцами.

Отметим, что одному из брачующихся 25 лет, он осужден по 264 статье на 4,5 года, второму — 23 года и он проведет 2,5 года в отдаленных местах за совершенное преступление по 158-й статье.

Сотрудники администрации учреждения подчеркивают, что женитьба является для осужденных лучшим стимулом для осознания своих ошибок и успешной ресоциализации после выхода на волю.

В прошлом году около 150 граждан, отбывающих наказания в режимных учреждениях региона, вступили в брак.

Заключено пять церковных браков: четыре по православному обычаю и один — по мусульманскому.

ИСТОЧНИК KP.RU