В колонии-поселении Саратовской области зарегистрировали два брака
В колонии-поселении №11 Саратовской области зарегистрировали два брака.
Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе регионального УФСИН, обе невесты были знакомы с женихами еще до их осуждения, проверив свои чувства непростыми жизненными обстоятельствами, они решились на новый шаг в отношениях.
Для пар играл марш Мендельсона, сотрудник отдела ЗАГС по Красноармейскому району выразил слова поздравления и напутствие, после чего молодожены обменялись кольцами.
Отметим, что одному из брачующихся 25 лет, он осужден по 264 статье на 4,5 года, второму — 23 года и он проведет 2,5 года в отдаленных местах за совершенное преступление по 158-й статье.
Сотрудники администрации учреждения подчеркивают, что женитьба является для осужденных лучшим стимулом для осознания своих ошибок и успешной ресоциализации после выхода на волю.
В прошлом году около 150 граждан, отбывающих наказания в режимных учреждениях региона, вступили в брак.
Заключено пять церковных браков: четыре по православному обычаю и один — по мусульманскому.
ИСТОЧНИК KP.RU