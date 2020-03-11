Столовая управделами правительства Саратовской области избежала банкротства, сменив название

11 Март 2020 2020-03-11T13:02:34+03:00

ВИП-столовая правительства ушла от налоговых требований почти на 2,5 млн рублей Фото: Александр Уриевский

Смена организационной формы помогла «ВИП-столовой» уйти от суда с налоговой

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Арбитражный суд Саратовской области прекратил дело по иску налоговой службы к столовой Управделами правительства Саратовской области. Причина — дело не подлежит рассмотрению в Арбитражном суде, потому что ответчик сменил организационную форму.

Напомним, 30 августа 2019 года налоговая подала иск о признании банкротом государственного унитарного предприятия Саратовской области «Губернское». ГУП был зарегистрирован в здании правительства на Московской, 72, там же размещается и занимается «организацией питания при проведении мероприятий, связанных с приемом официальных лиц и делегаций, совещаний, конференций, других специальных мероприятий, проводимых Губернатором области, рабочих встреч, а также представительским (буфетным) обслуживанием».

Сумма неуплаченных налогов, которые заявила Межрайонная инспекция ФНС №8 как требования, составила 2 млн 460 тыс. 706 рублей 16 копеек.

Заявление МРИ ФНС №8 принято к производству Арбитражом, возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве) ГУП СО «Губернское» 25 сентября 2019 года.

Выяснилось, что распоряжением правительства еще за две недели до подачи иска, 12 августа, ГУП «Губернское» реорганизовано путем преобразования его в государственное бюджетное учреждение (ГБУ) Саратовской области «Губернское».

Соответствующая запись внесена в ЕГРЮЛ 29 ноября 2019 года.

Единственным учредителем ГБУ Саратовской области «Губернское» является Управление делами Правительства Саратовской области. ГБУ стало правопреемником государственного унитарного предприятия Саратовской области «Губернское».

Арбитражный суд заметил, что по закону не рассматривает дела о банкротстве бюджетных учреждений.

Дело о банкротстве прекращено еще 10 января, уточнили в пресс-службе Арбитражного суда Саратовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU