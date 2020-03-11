2020-03-11T12:32:53+03:00
Общество

В Саратове начался суд по делу о напавшем на таксиста пассажире

Мужчина признал вину
Екатерина Семенова
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В Октябрьском районе Саратова сегодня, 11 марта, состоялось заседание по делу о пассажире, напавшем на таксиста.

Как ранее писала «КП-Саратов», инцидент случился вечером 24 февраля на улице Чернышевского.

Из записи регистратора известно, что семейная пара намеревалась отправиться в путь с ребенком, но не заказала машину с детским креслом. Водитель Алексей Горохов отказался их вести. Разгорелась ссора, и во время конфликта пассажир Алексей Маклаков ударил его, разбил очки и вырвал ключи зажигания. Впоследствии его супруга бросила их в салон автомобиля.

Обе стороны — таксист и пассажир — прибыли в суд. Алексей Маклаков признал вину, в то же время отметив, что Алексей Горохов его провоцировал.

Суд удалился в совещательную комнату.

ИСТОЧНИК KP.RU

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