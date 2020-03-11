В Саратове начался суд по делу о напавшем на таксиста пассажире
В Октябрьском районе Саратова сегодня, 11 марта, состоялось заседание по делу о пассажире, напавшем на таксиста.
Как ранее писала «КП-Саратов», инцидент случился вечером 24 февраля на улице Чернышевского.
Из записи регистратора известно, что семейная пара намеревалась отправиться в путь с ребенком, но не заказала машину с детским креслом. Водитель Алексей Горохов отказался их вести. Разгорелась ссора, и во время конфликта пассажир Алексей Маклаков ударил его, разбил очки и вырвал ключи зажигания. Впоследствии его супруга бросила их в салон автомобиля.
Обе стороны — таксист и пассажир — прибыли в суд. Алексей Маклаков признал вину, в то же время отметив, что Алексей Горохов его провоцировал.
Суд удалился в совещательную комнату.
ИСТОЧНИК KP.RU