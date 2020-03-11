В Саратове завели дело о пропаганде наркотиков за рисунок конопли на одежде

11 Март 2020 2020-03-11T12:31:31+03:00

Всего за аналогичные правонарушения в Саратове заведено три административных дела в 2019 году

Изменить размер текста: A A

В Саратове на учете в полиции состоит 836 наркоманов. С августа 2019 года, когда в УМВД РФ по Саратову создано подразделение по контролю за оборотом наркотиков, к уголовной ответственности привлечено 217 человек, выявлено 816 административных нарушений в сфере незаконного оборота веществ.

В 2019 году на территории Саратова выявлено 1 343 преступлений связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Как уточнил 11 марта в пресс-центре «КП-Саратов» начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД Василий Миронов, в 2019 году с начала работы отдела выявлен 201 факт хранения наркотиков, 407 — употребления (в том числе шесть — несовершеннолетними) и 38 случаев, когда машиной управлял человек «под запрещенными препаратами».

Кроме того, в трех случаях заведены административные дела на людей, которые пропагандировали употребление наркотиков. В одном из них человек просто носил одежду с изображением листьев конопли.

В августе 2019 года в УМВД РФ по Саратову создано подразделение по контролю за оборотом наркотиков. Задачами подразделения являются профилактика, предупреждение и выявление преступлений и административных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, психотропных и сильнодействующих веществ.

ИСТОЧНИК KP.RU