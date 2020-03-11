Панков о поправках в Конституцию: Это решение в защиту прав граждан и их благосостояния

11 Март 2020 2020-03-11T12:26:27+03:00

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Депутаты Государственной думы приняли в третьем, окончательном чтении законопроект о поправках к Конституции РФ. Депутат Госдумы Николай Панков в своем канале «Пара слов» рассказал о дискуссиях в федеральном парламенте.

- Что творится с людьми? Зюганов обратился к богу. Он сегодня смело сказал, что и они уже не боятся выборов. Высказал воззвание к богу, что президент расставил все по местам. И всех. Утром говорили с ним и об этом. А что касается выборов, он сегодня сказал, что и они готовы. А вчера немножко они были, по-видимому, в коме.

Жириновский просит Зюганова переименовать партию. В партию меньшевиков. Жириновский признал, что они играют спектакль. И он готов ко всему. Широкий политес.

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Володин рассудил всех. Призвал к работе. Он сделал акцент на поправки к Конституции, что это — вектор развития и стабильности страны на ближайшие 50 лет. И мы сегодня принимаем решение о защите прав граждан и их благосостояния. А к выборам политик должен быть готов всегда. Нужно консолидировать и работу в регионах. Это касается всех.

Конституция принята. И здесь КПРФ нечестны. Они не голосовали ни «против» и ни «за». Просто воздержались. Воздержание — это термин больше медицинский, наверное. Как бы некий диагноз. Но такое есть у них, — пишет Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU