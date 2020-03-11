Житель Энгельса-1 разбил окно на Невской и украл инструмент
В Энгельсе Саратовской области полиция раскрыла кражу инструмента.
- Днем 9 марта поступило заявление 28-летнего мужчины. Он рассказал, что кто-то в период с 7 марта разбил окно дома на Невской улице и унес из помещения шуруповерт, перфоратор, болгарку, лазерный уровень со штативом, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МВД. Сумма ущерба для потерпевшего составила 21,5 тыс. рублей.
Правоохранители возбудили дело и 10 марта поймали 29-летнего жителя Энгельса-1.
Мужчина уже отбывал сроки за кражи и ограбление. У него изъяли лазерный уровень и стойку от него, а также выписали подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU