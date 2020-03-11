Полицейские рассказали, где в Саратове больше всего закладок с наркотиками

11 Март 2020 2020-03-11T11:32:09+03:00

В пресс-центре "КП-Саратов" о ситуации с наркопреступлениями в городе рассказали представители отдела по контролю за оборотом Фото: Александр Уриевский

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На карте активности закладчиков наркотиков в Саратове сейчас 82 точки «системного контроля». Об этом в пресс-центре «КП-Саратов» 11 марта рассказали представители отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД по Саратову.

Начальник отдела подполковник Василий Миронов сообщил, что на карту постоянно добавляются новые точки, где чаще всего активны закладчики наркотиков, для системного наблюдения. Больше всего таких точек в Заводском и Ленинском районах. По словам Миронова, в этой работе полиции очень помогает информация от населения.

Василий Миронов также рассказал, что большая часть наркотиков, которая изымается в Саратове, — растительного происхождения. За 2019 год из незаконного оборота изъято 59 кг наркотических веществ, из них 51 кг растительного происхождения, остальное — синтетического.

«Синтетику» в город в основном привозят, хотя был случай, когда накрыли оборудованную в квартире лабораторию. Основная масса таких наркотиков поступает с северного направления — из Пензы, Подмосковья. Курьеры, которых регулярно перехватывают в Саратове, везут по 0,5-1 кг таких веществ.

ИСТОЧНИК KP.RU