В Энгельсе грабитель с газовым баллончиком отобрал у женщины 65 тыс. рублей

11 Март 2020 2020-03-11T11:04:09+03:00

Изменить размер текста: A A

В Энгельсе Саратовской области полиция задержала мужчину, подозреваемого в ограблении.

- Вечером 23 декабря 57-летняя женщина сообщила, что ее ограбили у дома на площади Свободы. Неизвестный, используя газовый баллончик и физическую силу, отобрал у нее сумку, в которой было 65,5 тыс. рублей, сотовый телефон, банковские карты, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МВД.

Полицейские во время осмотра нашли эту сумку с другой стороны дома. Внутри оставался мобильник, карточки и 5 тыс. рублей.

По подозрению в ограблении 10 марта задержали 33-летнего рецидивиста. Мужчина уже отбывал сроки за грабеж, вандализм и угон.

ИСТОЧНИК KP.RU