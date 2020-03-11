2020-03-11T11:04:09+03:00
Происшествия

В Энгельсе грабитель с газовым баллончиком отобрал у женщины 65 тыс. рублей

Сумку с оставшимися деньгами, карточками и телефон нашли неподалеку
Ольга Симонова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Энгельсе Саратовской области полиция задержала мужчину, подозреваемого в ограблении.

- Вечером 23 декабря 57-летняя женщина сообщила, что ее ограбили у дома на площади Свободы. Неизвестный, используя газовый баллончик и физическую силу, отобрал у нее сумку, в которой было 65,5 тыс. рублей, сотовый телефон, банковские карты, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МВД.

Полицейские во время осмотра нашли эту сумку с другой стороны дома. Внутри оставался мобильник, карточки и 5 тыс. рублей.

По подозрению в ограблении 10 марта задержали 33-летнего рецидивиста. Мужчина уже отбывал сроки за грабеж, вандализм и угон.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Энгельса отработает нетрезвую езду без прав
В центре Саратова выявили девять вывесок с нарушениями
В Саратовской области радиационная обстановка находится в норме
В Аткарске 21-летний парень избил пенсионерку в ее квартире
Приставы помогли балаковцу вселиться в квартиру
Энгельсская чиновница обеспокоена отсутствием средств на чипирование собак
Суд оштрафовал напавшего на таксиста саратовца
Саратовцев предупреждают о порывистом ветре до 19 м/с
Саратовский поселок и дома в Ленинском районе остались без воды
Два домушника украли из квартиры в Саратове сладости, парфюм и деньги
Памятник Марине Расковой с энгельсской Летки перевезли в Саратов
В Балашове сноха потребовала выселить свекровь из единственного жилья
Жители Энгельсского района ответят за воровство кухонной утвари
В колонии-поселении Саратовской области зарегистрировали два брака
Столовая управделами правительства Саратовской области избежала банкротства, сменив название
В Саратове начался суд по делу о напавшем на таксиста пассажире
В Энгельсе 15-летняя девочка пострадала в ДТП двух ВАЗов
В Саратове завели дело о пропаганде наркотиков за рисунок конопли на одежде
Панков о поправках в Конституцию: Это решение в защиту прав граждан и их благосостояния
Житель Энгельса-1 разбил окно на Невской и украл инструмент
Полицейские рассказали, где в Саратове больше всего закладок с наркотиками