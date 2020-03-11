2020-03-11T10:40:37+03:00
Общество

В 2020 году в Саратовской области планируют поймать почти 1,4 тыс. бездомных собак

Затраты на одну особь — 169 рублей в день
Дарья Вострикова
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Заседание комитета по аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии и природопользованию Саратовской областной думыЗаседание комитета по аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии и природопользованию Саратовской областной думыФото: Дарья Вострикова
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Сегодня, 11 марта, члены комитета по аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии и природопользованию Саратовской областной думы собрались для обсуждения закона о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по проведению мероприятий по отлову и содержанию животных без владельцев.

Замначальника управления ветеринарии правительства Саратовской области Татьяна Степанова рассказала, что с 1 января Федеральный закон №498 «Об ответственном обращении с животными» вступил в силу. Нужно внести изменения в закон Саратовской области.

Из новых полномочий: отлов, содержание животных без владельцев, возврат потерявшихся питомцев, а также возврат на прежнее место обитания.

Отмечено, что до лета 2017 года проходила стерилизация/кастрация и выпуск в среду обитания, потом это отменили. Сейчас эти изменения были внесены. Включен послеоперационный уход.

По прогнозу, в 2020 году численность животных, подлежащих отлову, без владельца составит 1 379 голов.

Затраты на содержание одного животного в день, согласно формуле и по нормативам — 168 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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