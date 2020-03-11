За два месяца в Саратове 12 детей пострадали от наездов машин

11 Март 2020 2020-03-11T10:15:25+03:00

В течение шести дней в городе будет проходить профилактическое мероприятие

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За два месяца 2020 года в Саратове произошло десять наездов на детей-пешеходов, в которых пострадали 12 ребят.

- Для предупреждения подобных ДТП организуется профилактическая акция «Ребенок — пешеход!», — сообщили «КП-Саратов» в городской Госавтоинспекции.

С 11 по 16 марта сотрудники ГИБДД будут обращать внимание не только на соблюдение ПДД водителями, но также юными пешеходами.

Родителей просят научить своих детей идти через дорогу только по пешеходному переходу.

ИСТОЧНИК KP.RU