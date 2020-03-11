За два месяца в Саратове 12 детей пострадали от наездов машин
В течение шести дней в городе будет проходить профилактическое мероприятие
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За два месяца 2020 года в Саратове произошло десять наездов на детей-пешеходов, в которых пострадали 12 ребят.
- Для предупреждения подобных ДТП организуется профилактическая акция «Ребенок — пешеход!», — сообщили «КП-Саратов» в городской Госавтоинспекции.
С 11 по 16 марта сотрудники ГИБДД будут обращать внимание не только на соблюдение ПДД водителями, но также юными пешеходами.
Родителей просят научить своих детей идти через дорогу только по пешеходному переходу.
ИСТОЧНИК KP.RU