2020-03-11T10:09:42+03:00
Происшествия

В Ершове мужчина украл со двора 84-летней пенсионерки металл

После задержания у него изъяли похищенное
Ольга Симонова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Ершове полиция вчера, 10 марта, раскрыла кражу у 84-летней пенсионерки.

- Женщина 9 марта обратилась с заявлением, указывая, что кто-то со двора ее дома похитил 20 металлических плиток по 15 кг, трубу и три металлических листа, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД Саратовской области.

Полицейские в ходе розыска задержали 28-летнего ранее не судимого мужчину. У него изъяли похищенное и возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Энгельса отработает нетрезвую езду без прав
В центре Саратова выявили девять вывесок с нарушениями
В Саратовской области радиационная обстановка находится в норме
В Аткарске 21-летний парень избил пенсионерку в ее квартире
Приставы помогли балаковцу вселиться в квартиру
Энгельсская чиновница обеспокоена отсутствием средств на чипирование собак
Суд оштрафовал напавшего на таксиста саратовца
Саратовцев предупреждают о порывистом ветре до 19 м/с
Саратовский поселок и дома в Ленинском районе остались без воды
Два домушника украли из квартиры в Саратове сладости, парфюм и деньги
Памятник Марине Расковой с энгельсской Летки перевезли в Саратов
В Балашове сноха потребовала выселить свекровь из единственного жилья
Жители Энгельсского района ответят за воровство кухонной утвари
В колонии-поселении Саратовской области зарегистрировали два брака
Столовая управделами правительства Саратовской области избежала банкротства, сменив название
В Саратове начался суд по делу о напавшем на таксиста пассажире
В Энгельсе 15-летняя девочка пострадала в ДТП двух ВАЗов
В Саратове завели дело о пропаганде наркотиков за рисунок конопли на одежде
Панков о поправках в Конституцию: Это решение в защиту прав граждан и их благосостояния
Житель Энгельса-1 разбил окно на Невской и украл инструмент
Полицейские рассказали, где в Саратове больше всего закладок с наркотиками