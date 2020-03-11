В Ершове мужчина украл со двора 84-летней пенсионерки металл

11 Март 2020 2020-03-11T10:09:42+03:00

После задержания у него изъяли похищенное

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В Ершове полиция вчера, 10 марта, раскрыла кражу у 84-летней пенсионерки.

- Женщина 9 марта обратилась с заявлением, указывая, что кто-то со двора ее дома похитил 20 металлических плиток по 15 кг, трубу и три металлических листа, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД Саратовской области.

Полицейские в ходе розыска задержали 28-летнего ранее не судимого мужчину. У него изъяли похищенное и возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU