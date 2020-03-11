Природоохранный прокурор: На Кумысной поляне хорошо мышам, а не людям

11 Март 2020 2020-03-11T11:02:14+03:00

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На сегодняшнем совещании в Саратовской областной думе депутаты обсудили ситуацию с размножением мышей и рисками лихорадки на Кумысной поляне.

- Есть федеральный закон — по нему лесопарк Кумысная поляна особо охраняемая природная зона. То есть мышкам там, ланям — хорошо, но не людям. Привести его в нормативное состояние как парк с точки зрения законодательства — невозможно, — сообщил Саратовский природоохранный прокурор Виктор Ростов.

Депутат облдумы Саратова Дмитрий Ханенко рассказал, что к нему в приемную обращаются избиратели насчет коронавируса, карантинов, теперь еще ГЛПС. И это все способствует росту социальной напряженности. Нужно что-то решать, «если мы не победим грызунов, они придут к нам в дома». И баннерами такие проблемы не решить.

По его мнению, нужна межведомственная рабочая группа.

Замминистра соцразвития Саратовской области Светлана Савочкина отметила, что оздоровительные учреждения на Кумысной поляне или прилегающие должны содержать свою территорию в адекватном состоянии и обрабатывать прилегающую зону.

В прошлом году одна из поставленных задач перед ними было увеличение кратности обработок.

В 2020 году оздоровительные учреждения готовы к работе до положительного результата и только тогда будет принято решение о завозе детей.

Зампред Саратовской областной думы Ольга Болякина напомнила, что в 2019 году первую смену в лагерях отменили, на что Светлана Савочкина отметила — это не так, смену сдвинули. Ведь открывают их по готовности. Все смены в лагерях, кроме обозначенной ей «Лесной республики», состоялись.

А вообще вылечить одного человека от ГЛПС стоит 1,3 тыс. рублей за законченный случай.

ИСТОЧНИК KP.RU