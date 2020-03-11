2020-03-11T11:02:14+03:00
Общество

Природоохранный прокурор: На Кумысной поляне хорошо мышам, а не людям

Дарья Вострикова
Поделиться:
Виктор Ростов на заседании облдумыВиктор Ростов на заседании облдумыФото: Дарья Вострикова
Изменить размер текста:

На сегодняшнем совещании в Саратовской областной думе депутаты обсудили ситуацию с размножением мышей и рисками лихорадки на Кумысной поляне.

- Есть федеральный закон — по нему лесопарк Кумысная поляна особо охраняемая природная зона. То есть мышкам там, ланям — хорошо, но не людям. Привести его в нормативное состояние как парк с точки зрения законодательства — невозможно, — сообщил Саратовский природоохранный прокурор Виктор Ростов.

Депутат облдумы Саратова Дмитрий Ханенко рассказал, что к нему в приемную обращаются избиратели насчет коронавируса, карантинов, теперь еще ГЛПС. И это все способствует росту социальной напряженности. Нужно что-то решать, «если мы не победим грызунов, они придут к нам в дома». И баннерами такие проблемы не решить.

По его мнению, нужна межведомственная рабочая группа.

Замминистра соцразвития Саратовской области Светлана Савочкина отметила, что оздоровительные учреждения на Кумысной поляне или прилегающие должны содержать свою территорию в адекватном состоянии и обрабатывать прилегающую зону.

В прошлом году одна из поставленных задач перед ними было увеличение кратности обработок.

В 2020 году оздоровительные учреждения готовы к работе до положительного результата и только тогда будет принято решение о завозе детей.

Зампред Саратовской областной думы Ольга Болякина напомнила, что в 2019 году первую смену в лагерях отменили, на что Светлана Савочкина отметила — это не так, смену сдвинули. Ведь открывают их по готовности. Все смены в лагерях, кроме обозначенной ей «Лесной республики», состоялись.

А вообще вылечить одного человека от ГЛПС стоит 1,3 тыс. рублей за законченный случай.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Энгельса отработает нетрезвую езду без прав
В центре Саратова выявили девять вывесок с нарушениями
В Саратовской области радиационная обстановка находится в норме
В Аткарске 21-летний парень избил пенсионерку в ее квартире
Приставы помогли балаковцу вселиться в квартиру
Энгельсская чиновница обеспокоена отсутствием средств на чипирование собак
Суд оштрафовал напавшего на таксиста саратовца
Саратовцев предупреждают о порывистом ветре до 19 м/с
Саратовский поселок и дома в Ленинском районе остались без воды
Два домушника украли из квартиры в Саратове сладости, парфюм и деньги
Памятник Марине Расковой с энгельсской Летки перевезли в Саратов
В Балашове сноха потребовала выселить свекровь из единственного жилья
Жители Энгельсского района ответят за воровство кухонной утвари
В колонии-поселении Саратовской области зарегистрировали два брака
Столовая управделами правительства Саратовской области избежала банкротства, сменив название
В Саратове начался суд по делу о напавшем на таксиста пассажире
В Энгельсе 15-летняя девочка пострадала в ДТП двух ВАЗов
В Саратове завели дело о пропаганде наркотиков за рисунок конопли на одежде
Панков о поправках в Конституцию: Это решение в защиту прав граждан и их благосостояния
Житель Энгельса-1 разбил окно на Невской и украл инструмент
Полицейские рассказали, где в Саратове больше всего закладок с наркотиками