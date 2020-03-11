Безработный саратовец украл телефон у женщины
В Кировском районе Саратова вчера, 11 марта, полиция нашла подозреваемого в краже телефона.
- В отдел 25 января обратилась 39-летняя женщина и рассказала, что в период с 21:00 24 января до 01:00 следующих суток в квартире на улице Высокая она обнаружила, что ее мобильник Samsung за 4 тыс. рублей пропал, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.
Правоохранители приняли заявление и начали розыск преступника.
Подозреваемым стал 42-летний безработный и ранее не судимый мужчина. Он признался в содеянном, но телефон не отдал — успел продать неизвестному на рынке.
ИСТОЧНИК KP.RU