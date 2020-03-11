Безработный саратовец украл телефон у женщины

11 Март 2020 2020-03-11T09:50:15+03:00

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В Кировском районе Саратова вчера, 11 марта, полиция нашла подозреваемого в краже телефона.

- В отдел 25 января обратилась 39-летняя женщина и рассказала, что в период с 21:00 24 января до 01:00 следующих суток в квартире на улице Высокая она обнаружила, что ее мобильник Samsung за 4 тыс. рублей пропал, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Правоохранители приняли заявление и начали розыск преступника.

Подозреваемым стал 42-летний безработный и ранее не судимый мужчина. Он признался в содеянном, но телефон не отдал — успел продать неизвестному на рынке.

ИСТОЧНИК KP.RU