За январь и февраль уже 113 человек в Саратовской области заразились мышиной лихорадкой

11 Март 2020 2020-03-11T10:16:44+03:00

В 2019 году заболевание в регионе подхватили свыше 2 тыс. человек

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Сегодня, 11 марта, в Саратовской областной думе прошло совещание по теме организации и проведения мероприятий по профилактике природно-очаговых инфекций в регионе.

- Сегодня мы обсудим вопросы природно-очаговых инфекций, ГЛПС. В прошлом году было более 2 тыс. случаев заболеваний в Саратовской области. В 2020 году за два месяца уже 113 случаев зарегистрировано, 24 — в Саратове.

Депутаты хотели бы разобраться в этом досконально, определить меры воздействия, чтобы не было как в 2019 году, — заявила на заседании Ольга Болякина, зампред Саратовской облдумы.

ИСТОЧНИК KP.RU