На борьбу с мышиной лихорадкой в Саратовской области выделено 5 млн рублей

11 Март 2020 2020-03-11T10:22:58+03:00

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Сегодня, 11 марта, в Саратовской областной думе прошло совещание по теме организации и проведения мероприятий по профилактике природно-очаговых инфекций в регионе. В первую очередь речь идет о мышиной лихорадке, которая в прошлом году «прославила» Саратовскую область на всю Россию.

Валерий Попов, первый замминистра природы и экологии региона, выступил с докладом.

Он рассказал о мерах профилактики — размещении баннеров, информации на стенде в парке Кумысной поляне. На 31 октября 2019 на площади 2 тыс. гектаров там провели дератизацию.

Несмотря на все мероприятия, грызунов все равно больше обычного. В 2020 Управление Росприроднадзора с министерством экологии и природных ресурсов выдало предписание о профилактике ГЛПС — зимне-весеннюю дератизацию. Правительство региона выделило 5 млн рублей на это.

Специалист Роспотребнадзора Надежда Матвеева рассказала, что системные и регулярные мероприятия все-таки могут привести к положительным результатам.

ИСТОЧНИК KP.RU