Из колодца в Светлом достали пятерых собак
В ЗАТО Светлый Саратовской области сотрудники ГУ МЧС вытащили из колодца стаю собак.
Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, в колодце находились пять животных, трое из которых щенки. Они были обречены на голодную смерть.
- Благодарим за человечность, мужество и смелость! Мужчины были уставшие, только недавно вернувшиеся с пожара, но с готовностью откликнулись на вызов помочь животным. Вот фамилии людей с большой буквы: Шустов В. А., замначальника части, Майоров А. С., водитель, Дорошенко И. В., помощник начальника караула, Бухаров К. А., пожарный, — рассказали местные жители.
В комментариях развернулась оживленная дискуссия. Многие участники группы «Саратов онлайн» выразили восхищение поступком сотрудников МЧС. В то же время немало вопросов к будущему собак, которые теперь окажутся на улице.
ИСТОЧНИК KP.RU