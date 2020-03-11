Из колодца в Светлом достали пятерых собак

11 Март 2020 2020-03-11T10:23:44+03:00

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В ЗАТО Светлый Саратовской области сотрудники ГУ МЧС вытащили из колодца стаю собак.

Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, в колодце находились пять животных, трое из которых щенки. Они были обречены на голодную смерть.

- Благодарим за человечность, мужество и смелость! Мужчины были уставшие, только недавно вернувшиеся с пожара, но с готовностью откликнулись на вызов помочь животным. Вот фамилии людей с большой буквы: Шустов В. А., замначальника части, Майоров А. С., водитель, Дорошенко И. В., помощник начальника караула, Бухаров К. А., пожарный, — рассказали местные жители.

В комментариях развернулась оживленная дискуссия. Многие участники группы «Саратов онлайн» выразили восхищение поступком сотрудников МЧС. В то же время немало вопросов к будущему собак, которые теперь окажутся на улице.

ИСТОЧНИК KP.RU