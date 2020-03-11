В «Яндекс.Картах» скоро появятся трамваи №№9 и 10 и троллейбусы №16 Саратова

11 Март 2020 2020-03-11T09:29:21+03:00

Сейчас тестируется только трамвай №11

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В скором времени в сервисе «Яндекс.Карты» появятся новые маршруты горэлектротранспорта.

Как сообщает группа «Трамваи и троллейбусы Саратова», сейчас в тестовом режиме работает часть трамваев маршрута №11.

- Пока возможны сбои и неточности в работе, но скоро они должны быть исправлены, — отметили в группе.

В будущем в сервисе будут отображаться трамваи №№9 и 10, а также троллейбус №16. При этом маршрут троллейбусов №3 сейчас показывается в приложении «Умный транспорт», но вскоре будет перенесен в «Яндекс.Карты».

- Планируется оснащение всего подвижного состава, но пока точных сроков нет, — отметили в группе «Трамваи и троллейбусы Саратова».

ИСТОЧНИК KP.RU