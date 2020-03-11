На улице Энгельса до смерти забили 41-летнего мужчину
Задержан житель Волгоградской области
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Вечером 9 марта в Энгельсе Саратовской области было обнаружено тело 41-летнего мужчины.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, на трупе имелись раны головы и тела. Смертельной стала тупая травма живота.
Тело найдено возле подъезда дома на улице Космонавтов.
Было возбуждено уголовное дело. По подозрению задержан 26-летний житель Волгоградской области. Решается вопрос об аресте.
ИСТОЧНИК KP.RU