Саратовский облсуд оправдал признанную виновной в мошенничестве главу КФХ

11 Март 2020 2020-03-11T09:06:50+03:00

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Саратовский областной суд оправдал главу КФХ, которую Новоузенский райсуд признал виновной в мошенничестве в особо крупном размере при получении гранта на развитие сельского хозяйства.

Как сообщили в пресс-службе облсуда, Каримова Г. Ш. в июле 2015 подписала соглашение с региональным Минсельхозом на получение 1,5 млн рублей гранта на развитие сельского хозяйства. Женщина должна была предоставлять отчеты и документы, куда она тратит деньги, и увеличивать поголовье животных, а также сохранить свою деятельность в течение пяти лет со дня получения гранта.

Указанную сумму направили фермеру для оплаты 43 голов скота.

Однако в обвинении указывалось, что Каримова ради выгоды забила 18 голов племенного скота калмыцкой породы, продала мясо, а деньги потратила. После этого, как отмечалось в приговоре районного суда, предпринимательница дважды в год предоставляла в министерство отчеты, в которых не указывала сведения об уменьшении количества приобретенного на средства гранта скота.

Женщине 23 декабря назначили два года и шесть месяцев условного срока.

Во время рассмотрения апелляции Саратовский облсуд пришел к выводу, что доказательства того, что глава КФХ нарушила соглашения и совершила мошенничество, недостаточны. Кроме того, неверная информация в ее отчетах не повлияла на фактическое использование гранта.

По данным на 6 августа 2019 года у предпринимательницы было 116 голов крупного рогатого скота и четыре лошади. Суд учел также увеличение поголовья, наличие пяти единиц сельхозтехники, 631 гектара сельхозугодий и запасенного на зиму корма.

Стоит отметить, что порода животных, которую пустили на мясо, не предназначена для длительного выращивания. К тому же возможность забоя скота предусматривалась соглашением сторон.

Поэтому судебная коллегия пришла к выводу, что умысла на неисполнение условий соглашения у женщины не было. Женщину оправдали.

ИСТОЧНИК KP.RU