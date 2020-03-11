2020-03-11T09:24:12+03:00
Происшествия

Упившийся мужчина в Ртищеве ходил по дворам и избивал людей: одна жертва скончалась

Преступник осужден на десять лет колонии строгого режима
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Суд приговорил к десяти годам и одному месяцу тюрьмы жителя Ртищева, который избил человека до смерти.

Следователями Ртищевского межрайонного отдела СУ СКР по Саратовской области установлено, что 31 октября 2018 года пьяный 39-летний мужчина ходил по дворам в Ртищеве и в одном из них обнаружил незапертую дверь в дом. Он вошел внутрь и начал избивать ничего не подозревающего 56-летнего хозяина. Соседи подняли тревогу и вызвали полицию. Прибывшие правоохранители скрутили буяна и отвезли в участок. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, хозяин дома скончался.

Выяснилось также, что перед этим задержанный в тот же день избил в магазине 64-летнего покупателя и угрожал ему убийством, но смог вовремя остановиться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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