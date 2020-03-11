2020-03-11T09:22:56+03:00
Происшествия

У найденного в горящей даче на Сокурском тракте трупа оказался проломлен череп

Возбуждено уголовное дело
Екатерина Семенова
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Гибель мужчины на даче в Ленинском районе Саратова могла быть криминальной.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что повлекло смерть потерпевшего.

Ранее «Комсомолка» писала, что вечером 7 марта в СНТ на Сокурском тракте произошел пожар. В горящем доме найдено тело 61-летнего мужчины. Установлено, что возгорание началось из-за тления вещей, лежавших на электрообогревателе. Однако причиной смерти стала тупая травма головы, что и подтвердила судебно-медицинская экспертиза.

Был задержан 53-летний подозреваемый. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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