У найденного в горящей даче на Сокурском тракте трупа оказался проломлен череп
Гибель мужчины на даче в Ленинском районе Саратова могла быть криминальной.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что повлекло смерть потерпевшего.
Ранее «Комсомолка» писала, что вечером 7 марта в СНТ на Сокурском тракте произошел пожар. В горящем доме найдено тело 61-летнего мужчины. Установлено, что возгорание началось из-за тления вещей, лежавших на электрообогревателе. Однако причиной смерти стала тупая травма головы, что и подтвердила судебно-медицинская экспертиза.
Был задержан 53-летний подозреваемый. Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU