2020-03-11T09:20:44+03:00
Происшествия

На окраине Саратова полыхали крупные природные пожары

Горела сухая трава [видео]
Екатерина Семенова
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Горело поле сухой травы под Саратовом. Фото соцсетейГорело поле сухой травы под Саратовом. Фото соцсетей
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Жителей Саратова напугал сильный пожар в Ленинском районе.

В соцсетях активно обсуждали сильное зарево на окраине города. По словам очевидцев, пожар распространился в районе поселков Жасминный и Елшанка. Высказывались предположения, что может гореть район нового кладбища.

В ГУ МЧС региона пояснили «КП-Саратов», что в черте города вечером зафиксированы четыре возгорания сухой травы. Все они — в Жасминном и Елшанке. Сейчас природные пожары ликвидированы.

Возгорание ликвидировано. Фото соцсетей

Возгорание ликвидировано. Фото соцсетей

Всего за сутки по области трава горела 22 раза.

Под Саратовом полыхал природный пожар.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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