На окраине Саратова полыхали крупные природные пожары
Жителей Саратова напугал сильный пожар в Ленинском районе.
В соцсетях активно обсуждали сильное зарево на окраине города. По словам очевидцев, пожар распространился в районе поселков Жасминный и Елшанка. Высказывались предположения, что может гореть район нового кладбища.
В ГУ МЧС региона пояснили «КП-Саратов», что в черте города вечером зафиксированы четыре возгорания сухой травы. Все они — в Жасминном и Елшанке. Сейчас природные пожары ликвидированы.
Возгорание ликвидировано. Фото соцсетей
Всего за сутки по области трава горела 22 раза.
Под Саратовом полыхал природный пожар.
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ИСТОЧНИК KP.RU