На окраине Саратова полыхали крупные природные пожары

11 Март 2020 2020-03-11T09:20:44+03:00

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Жителей Саратова напугал сильный пожар в Ленинском районе.

В соцсетях активно обсуждали сильное зарево на окраине города. По словам очевидцев, пожар распространился в районе поселков Жасминный и Елшанка. Высказывались предположения, что может гореть район нового кладбища.

В ГУ МЧС региона пояснили «КП-Саратов», что в черте города вечером зафиксированы четыре возгорания сухой травы. Все они — в Жасминном и Елшанке. Сейчас природные пожары ликвидированы.

Возгорание ликвидировано. Фото соцсетей

Всего за сутки по области трава горела 22 раза.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/765710" frameborder="0"></iframe> Под Саратовом полыхал природный пожар.

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ИСТОЧНИК KP.RU