В Энгельсе парень обокрал автомат с игрушками
Возбуждено уголовное дело
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В Энгельсе Саратовской области обокрали автомат с игрушками.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, преступление было совершено 13 февраля в супермаркете на улице Кассиля.
Злоумышленник вытащил деньги. Сумма ущерба составила 3 290 рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Полиция задержала подозреваемого — 19-летнего ранее не судимого жителя Энгельс-19. Оказалось, что похищенное он уже потратил.
ИСТОЧНИК KP.RU