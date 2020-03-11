В Энгельсе парень обокрал автомат с игрушками

11 Март 2020 2020-03-11T08:09:10+03:00

Изменить размер текста: A A

В Энгельсе Саратовской области обокрали автомат с игрушками.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, преступление было совершено 13 февраля в супермаркете на улице Кассиля.

Злоумышленник вытащил деньги. Сумма ущерба составила 3 290 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Полиция задержала подозреваемого — 19-летнего ранее не судимого жителя Энгельс-19. Оказалось, что похищенное он уже потратил.

ИСТОЧНИК KP.RU