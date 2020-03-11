2020-03-11T08:10:48+03:00
Происшествия

На Шелковичной юный водитель без прав насмерть сбил пешехода

Под колеса «десятки» попал 29-летний мужчина
Ольга Симонова
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Фото очевидцаФото очевидца
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В Саратове вчера вечером, 10 марта, ВАЗ-2110 насмерть сбил пешехода.

- Авария произошла в 22:00 напротив дома №175 по улице Шелковичная. 19-летний парень без прав за рулем «десятки» на пешеходном переходе наехал на 29-летнего мужчину, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города.

ДТП произошло на Шелковичной. Фото очевидца

ДТП произошло на Шелковичной. Фото очевидца

Пешеход скончался на месте.

Пострадавший скончался на месте. Фото очевидца

Пострадавший скончался на месте. Фото очевидца

Освидетельствование показало, что водитель был трезв.

За рулем был водитель без прав. Фото очевидца

За рулем был водитель без прав. Фото очевидца

ИСТОЧНИК KP.RU

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