2020-03-10T19:19:44+03:00
Общество

Панков: Держу на контроле ситуацию в почтовом отделении Пугачева

Екатерина Семенова
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По словам жителей Пугачева, технические неполадки в почтовом отделении на ул. Топорковской до сих пор не устранены. Об этом пишет депутат Государственной Думы Николай Панков в своем канале «Пара слов», подчеркнув, что держит вопрос на контроле.

- Как же так? Почта России комментирует прессе, что технические неполадки в почтовом отделении Пугачева устранены. А жители говорят: нет, посылки сегодня не принимали и не выдавали. Осуществлялись только платежи. А операции с посылками обещали начать завтра с утра. Кому верить? Думаю, все-таки жителям. Держу этот вопрос на контроле, будем и дальше на связи с пугачевцами, – отметил Панков.

Напомним, из-за технических проблем почтовое отделение на ул. Топорковской несколько дней не принимало и не выдавало посылок. После того, как жители обратились к Николаю Панкову, начались работы по устранению неполадок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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