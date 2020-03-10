«Школа молодых управленцев Саратовской области» - 2020 объявляет новый набор

10 Март 2020 2020-03-10T17:14:59+03:00

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В целях формирования резерва граждан, обладающих необходимой профессиональной компетентностью, личностно-деловыми качествами и творческим потенциалом, соответствующим требованиям для замещения должности руководителя, Правительством Саратовской области 10 марта 2020 года объявлен конкурс по формированию Школы молодых управленцев Саратовской области.

В конкурсе могут принять участие граждане, постоянно проживающие на территории Саратовской области, не достигшие возраста 30 лет, имеющие высшее образование и опыт работы не менее 2-х лет (за исключением победителей Всероссийского молодежного Кубка по менеджменту «Управляй!»). Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют в конкурсную комиссию определенный пакет документов. Оценка кандидатов будет проводиться на площадках образовательных учреждений.

По итогам оценочных процедур 100 кандидатов с наивысшим рейтингом решением Комиссии зачисляются в Школу молодых управленцев Саратовской области. Обучение участников планируется проводить в дистанционном и очном формате, по окончании обучения защищаются выпускные проекты. По итогам успешной защиты выпускных проектов выпускникам вручаются документ об окончании обучения и сертификат участника проекта «Школа молодых управленцев Саратовской области». Наиболее отличившиеся в процессе обучения, при подготовке и защите проектов слушатели получают рекомендательные письма для включения в кадровые резервы органов исполнительной власти области и органов местного самоуправления Саратовской области, а также в резерв управленческих кадров Саратовской области в установленном законодательством порядке.

За два года реализации проекта «Школа молодых управленцев Саратовской области» документы для участия в конкурсе подали более 400 человек, из них 200 слушателей были зачислены в проект после прохождения отборочных процедур. Результатом обучения слушателей стала успешная защита 42 проектов самых различных сфер деятельности: социальной, туристической, инновационной, образовательной, промышленной и др. Более 50 выпускников «Школы молодых управленцев Саратовской области» уже получили повышение в должности.

По вопросам проведения конкурсного отбора обращаться в управление кадровой политики и государственной службы Правительства Саратовской области с 9.00 до 18.00 часов ежедневно, в пятницу с 9.00 до 17.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00), кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, по адресу: г. Саратов, ул. Московская д. 72, ком. 605. Приём документов на конкурс ведется до 31 марта 2020 года.

Дополнительную информацию об условиях конкурса можно получить на официальном сайте Правительства Саратовской области http://saratov.gov.ru/informers/school/, а также по телефонам: 8(8452)21-08-16, 8(8452)21-08-63.

ИСТОЧНИК KP.RU