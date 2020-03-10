Госдума поддержала поправки ко второму чтению законопроекта об изменениях в Конституции

10 Март 2020 2020-03-10T16:47:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 10 марта Государственная Дума проголосовала за включение в законопроект об изменениях в Конституции РФ поправок, в том числе предусматривающих ряд ограничений для высших должностных лиц, запрет на переговоры по отчуждению территорий РФ и право экс-президентов быть пожизненными сенаторами. Речь идет о более чем 110 поправках, передает ТАСС. Всего же к законопроекту предлагалась 391 поправка, а в рабочую группу по изменения в Конституцию ранее было поступило более тысячи различных инициатив.

Теперь нижняя палата должна проголосовать в целом за законопроект об изменениях в Конституции. При этом на отдельное голосование вынесены поправки в основной закон о том, что РФ является правопреемником СССР, об упоминании Бога в историческом контексте, а также о создании условий для развития детей. Профильный комитет по госстроительству и законодательству уточнил формулировку поправки о детях, предложив закрепить в Конституции, что дети – «приоритет государственной политики», а не «достояние РФ», как было в изначальной редакции.

Ряд поправок носит уточняющий характер. Конкретизируется перечень высших должностных лиц РФ, кому запрещено иметь иностранное гражданство, а также счета или наличные средства в банках за рубежом.

Отдельная поправка посвящена усилению защиты суверенитета и территориальной целостности. Этой же поправкой уточняется, что в РФ на основе федерального закона могут быть созданы федеральные территории. Еще один пункт гласит о том, что РФ «чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды», а «умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается».

Поправками уточняется, что «государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык как язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации».

Основной закон предлагается дополнить нормой о том, что в ведении РФ находятся «защита семьи, материнства, отцовства и детства» и «защита института брака как союза мужчины и женщины».

Поправками также были скорректированы положения законопроекта о социальных гарантиях. Одна из них призвана закрепить в основном законе, что индексация пенсий проводится «не реже одного раза в год». «В Российской Федерации в соответствии с федеральным законом гарантируются обязательное социальное страхование, адресная социальная поддержка граждан и индексация социальных пособий и иных социальных выплат», - подчеркивается в документе.

На пленарном заседании в среду, 11 марта, запланировано рассмотрение законопроекта об изменениях в Конституцию в третьем чтении.

ИСТОЧНИК KP.RU