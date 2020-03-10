Житель Лысых Гор получил срок из-за оскорбления во время оглашения ему приговора

10 Март 2020 2020-03-10T16:48:01+03:00

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Суд признал 38-летнего жителя поселка Лысые Горы виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человеку.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, 4 сентября судья Калининского района огласил ему приговор. После удаления из зала судьи мужчина оскорбил помощника районного прокурора.

Гражданину дали четыре месяца исправительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства. По совокупности приговоров окончательно ему дали три года и три месяца исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU