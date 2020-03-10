Весна идет! В саратовской консерватории пройдет вечер инструментальной и вокальной музыки

10 Март 2020 2020-03-10T16:45:39+03:00

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18 марта в 18:30 в Большом зале Саратовской консерватории встречаем весну в компании лауреатов международных конкурсов Ольги Алакиной (сопрано), Нины Васильевой (флейта), Ольги Ушаковой (фортепиано).

Вечер инструментальной и вокальной музыки «Весна идет!...» составлен из лучших и всеми любимых романсов Э. Грига, И. Брамса, П. Чайковского, С. Рахманинова, каждый из которых поистине является жемчужиной классического репертуара. Концерт ведет кандидат искусствоведения Елена Пономарева.

- Настройтесь на весну под звуки нескучной классики! — призвали организаторы концерта.

ИСТОЧНИК KP.RU