Поликлинику в Солнечном-2 должны построить до 1 ноября

10 Март 2020 2020-03-10T16:44:45+03:00

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В поселке Солнечный-2 в Саратове начали строить поликлинику.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, сегодня, 10 марта Валерий Радаев посетил объект в 10-м микрорайоне.

В лечебном учреждении появятся несколько отделений, в том числе консультативно-диагностическое, рентгенологическое, эндоскопическое и другие. Кроме того, в него поставят высокотехнологичное оборудование: аппараты для компьютерной и магнитно-резонансной томографии, флюорографии, маммографии, УЗИ и другие.

Валерий Радаев поручил начать закупку оборудования

- Поликлиника должна быть построена к 1 ноября. Параллельно со строительством нужно вести закупку медицинского оборудования, — заявил Валерий Радаев.

В поликлинике будет несколько отделений

ИСТОЧНИК KP.RU