Поликлинику в Солнечном-2 должны построить до 1 ноября
В поселке Солнечный-2 в Саратове начали строить поликлинику.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, сегодня, 10 марта Валерий Радаев посетил объект в 10-м микрорайоне.
В лечебном учреждении появятся несколько отделений, в том числе консультативно-диагностическое, рентгенологическое, эндоскопическое и другие. Кроме того, в него поставят высокотехнологичное оборудование: аппараты для компьютерной и магнитно-резонансной томографии, флюорографии, маммографии, УЗИ и другие.
Валерий Радаев поручил начать закупку оборудования
- Поликлиника должна быть построена к 1 ноября. Параллельно со строительством нужно вести закупку медицинского оборудования, — заявил Валерий Радаев.
В поликлинике будет несколько отделений
ИСТОЧНИК KP.RU