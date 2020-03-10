В Саратове магазин «Продукты 24 часа» оштрафовали на 100 тыс. рублей за продажу пива девочке

10 Март 2020 2020-03-10T16:26:53+03:00

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Прокуратура Заводского района Саратова выявила, что в магазине «Продукты 24 часа» продали алкоголь несовершеннолетней.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, 7 августа, примерно в 18:00, в торговой точке, расположенной на 5-м Динамовском проезде, 7Б, девочке 2002 года рождения отпустили бутылку пива объемом 0,47 литра.

В отношении предпринимателя возбудили дело об административном правонарушении: виновнику пришлось отдать 100 тыс. рублей штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU