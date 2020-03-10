Балаково накрыло облаками черного дыма: горело на заводе ЗАО «Волжский дизель имени Маминых»

10 Март 2020 2020-03-10T16:25:42+03:00

На предприятии проходил обжиг емкости, о котором никто не знал

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Сегодня, 10 марта, жителей Балакова напугали густые облака черного дыма, которые валили с завода Дзержинского — ныне ЗАО «Волжский дизель имени Маминых».

В паблике «Типичный Балаково» соцсети «ВКонтакте» местная жительница Вера Сумина опубликовала снимок и видео с места событий. На кадрах отчетливо видно, как черные клубы поднимаются с земли в небо, расползаются над городом.

- Заметьте, службы очень оперативно реагируют. Второй час дымит, но никаких намеков на ликвидацию ЧС, — заметил в комментариях Арсен Джигитов.

- Баню топит кто-то, — сыронизировал Евген Кузьмин.

- Кальян курят, — присоединился к шутке Андрей Перескоков.

- Медь обжигают, — написал пользователь под ником Sergey Serebrennikov.

Как оказалось, прибытие огнеборцев не было нужно: на заводе проходил контролируемый обжиг некой емкости, из-за него получился такой огромный столб дыма.

По словам главного инженера предприятия, который отреагировал на вопросы местных СМИ, все необходимые инстанции знали об этом мероприятии. Однако звонки и беспокойство населения в адрес оперативных служб и чиновников выявили обратное — никто в городе не был предупрежден, в том числе те, кому положено реагировать на подобные ЧП, если бы они происходили на самом деле.

Теперь по этому вопросу в местной администрации планируют собрать специальный брифинг.

ИСТОЧНИК KP.RU