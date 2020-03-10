На улице Чернышевского в Саратове строится ФОК для бадминтона

10 Март 2020 2020-03-10T15:52:58+03:00

По словам губернатора области, спортобъект специально строится в центре Саратова, чтобы до него было легко доехать

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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев сегодня, 10 марта, посетил строящиеся спортобъекты в Саратове.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, на улице Чернышевского началось возведение ФОКа для бадминтона.

Сейчас там идут подготовительные работы. Планируется, что строительство завершится в 2020 году.

Фото пресс-службы губернатора Саратовской области

Валерий Радаев раскритиковал директора «Управления капитального строительства» Олега Гейна за задержку сроков проведения конкурса по второму этапу строительства.

- У нас это будет первый спортивный объект с типовым залом для занятий бадминтоном. Комплекс специально строится в центре города, чтобы была обеспечена транспортная доступность для жителей, увлеченных этим видом спорта, — заявил губернатор.

Также Радаев посетил стройку спортивно-оздоровительного компекса «Газовик» в Солнечном-2. Пока что объект готов на 65%. Нужно провести монтаж инфраструктурных коммуникаций, установить окна, двери, перегородки и другие работы. Планируется, что спорткомплекс будет построен в 2021 году.

Вместимость этого объекта — 2 тыс. зрительских мест, а на арене предполагается выступление и тренировки гандболистов, волейболистов и игроков в мини-футбол.

Глава региона заявил, что сейчас наши профессиональные команды играют в спорткомплексах, которые вмещают не так много болельщиков, поэтому Саратову нужен такой объект.

Фото пресс-службы губернатора Саратовской области

Точкой посещения Радаева также стал Дворец водных видов спорта, который возводится в рамках нацпроекта «Демография». Губернатор отметил Роману Бусаргину, Олегу Гейну и Михаилу Исаеву, что нужно следовать графику и пересмотреть отношения со всеми подрядчиками, так как объект собираются сдавать в этом году, а работы не идут на должном уровне.

Пока что в Дворце водных видов спорта продолжается кирпичная кладка, монтаж перекрытий, на техническом этаже идут электромонтажные работы.

Фото пресс-службы губернатора Саратовской области

ИСТОЧНИК KP.RU