2020-03-10T15:48:47+03:00
Общество

Теннисистка саратовской школы «РиФ» выиграла международный турнир

Состязание прошло в Испании
Дарья Вострикова
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С 5 по 8 марта в Испании прошел международный турнир по настольному теннису Costa Brava Spanish Para Open 2020 среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и интеллектуальными нарушениями здоровья.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве социального развития Саратовской области, за звание лучших боролись 250 спортсменов из 23 стран мира.

В состав сборной России вошли две воспитанницы саратовской школы «РиФ»: Маляк Алиева и Нарина Оганесян. Первая из них взяла золото в личном зачете в классе SF6. В командных соревнованиях девушки пополнили копилку региона бронзой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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