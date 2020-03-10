Теннисистка саратовской школы «РиФ» выиграла международный турнир
С 5 по 8 марта в Испании прошел международный турнир по настольному теннису Costa Brava Spanish Para Open 2020 среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и интеллектуальными нарушениями здоровья.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве социального развития Саратовской области, за звание лучших боролись 250 спортсменов из 23 стран мира.
В состав сборной России вошли две воспитанницы саратовской школы «РиФ»: Маляк Алиева и Нарина Оганесян. Первая из них взяла золото в личном зачете в классе SF6. В командных соревнованиях девушки пополнили копилку региона бронзой.
ИСТОЧНИК KP.RU