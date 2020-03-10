Праздник народной песни в Саратове: вспоминая Христиансена

10 Март 2020 2020-03-10T16:17:04+03:00

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Приглашаем всех на яркие, самобытные концерты, посвященные 110-летию заслуженного деятеля искусств Российской Федерации, профессора и основателя кафедры народного пения и этномузыкологии Саратовской консерватории — Л. Л. Христиансена.

13 марта в 18:30 в Театральном зале для вас выступят студенты и выпускники кафедры, а также народная артистка России, профессор Елена Сапогова, народный хор СГК имени Л. В. Собинова (художественный руководитель — Галина Бурданова, главный хормейстер — Мария Бондаренко). В концерте также примут участие фольклорные ансамбли, народные хоры и ансамбли народной музыки Саратова и Энгельса.

В программе прозвучат народные песни разных областей России, авторские сочинения и обработки народных песен. Со вступительным словом к гостям обратится заведующая кафедрой, доктор искусствоведения, профессор А. А. Михайлова.

17 марта в 18:00 в Театральном зале консерватории свое певческое мастерство продемонстрируют студенты класса народной артистки России, профессора Елены Сапоговой в концертной программе «Учиться бы народу у народа...». Исполнители: лауреаты всероссийских и международных конкурсов Марат Азиханов, Ольга Дубровина, Мария Крылова и Василиса Карякина. Концертмейстер — лауреат всероссийских и международных конкурсов Тимур Галинуров. В программе концерта национальные песни народов Поволжья.

ИСТОЧНИК KP.RU