В лесу у Заводского района задержали двух наркоманов

10 Март 2020 2020-03-10T15:45:50+03:00

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Вчера, 9 марта, сотрудники Росгвардии задержали двух граждан по подозрению в незаконном обороте наркотиков.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе вневедомственной охраны, жильцы дома на 5-м Динамовском проезде сообщили, что подозрительные граждане что-то ищут в лесу.

Увидев сотрудников Росгвардии, один из них попытался избавиться от улик.

Граждан задержали, на место прибыла следственно-оперативная группа, вещество у них изъяли и отправили на проверку.

Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU