В Саратове начали строить забор вокруг бывшей гостиницы «Россия»

10 Март 2020 2020-03-10T15:35:56+03:00

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В Саратове, на проспекте Кирова, 18, возведено ограждение возле бывшей гостиницы «Россия».

- В данный момент монтируются конструкционные элементы забора, которые будут выполнены вдоль периметра здания по пр. Кирова и ул. Горького, — написал на своей странице в Instagram глава Саратова Михаил Исаев.

По его словам, работы планируется завершить в течение недели.

Фото из Instagram Михаила Исаева

Сейчас здание является аварийным и представляет угрозу. В то же время ему присвоен статус памятника архитектуры. Администрация направила в прокуратуру письмо о запрете использования помещений.

ИСТОЧНИК KP.RU