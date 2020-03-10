В Саратове начали строить забор вокруг бывшей гостиницы «Россия»
В Саратове, на проспекте Кирова, 18, возведено ограждение возле бывшей гостиницы «Россия».
- В данный момент монтируются конструкционные элементы забора, которые будут выполнены вдоль периметра здания по пр. Кирова и ул. Горького, — написал на своей странице в Instagram глава Саратова Михаил Исаев.
По его словам, работы планируется завершить в течение недели.
Фото из Instagram Михаила Исаева
Сейчас здание является аварийным и представляет угрозу. В то же время ему присвоен статус памятника архитектуры. Администрация направила в прокуратуру письмо о запрете использования помещений.
ИСТОЧНИК KP.RU