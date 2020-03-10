В Саратове и Балакове школьники продолжат учебу
В администрации Саратова не получали предписаний Роспотребнадзора о прекращении занятий в школах в связи с повышением уровня заболеваемости ОРВИ. Это подтвердила «КП-Саратов» пресс-секретарь главы города Татьяна Плющева.
В Балаково заяиксирован небольшой рост заболеваемости. на уровне 5%, но предпосылок к введению карантина нет. Всего на 9 недели после объявлеия эпидемии в городе химиков и атомщиков заболвеших 1373 человека, из низ 68,3% - дети. Как сообщила «КП-Саратов» начальник отдела по работе со СМИ Балаковской администации Надежда Болдырева, всего в районе из-за высокой заболеваемости закрыто семь классов в четырех школах.
Напомним, сегодня в Энгельсе принято решение о закрытии всех школ района на карантин с 11 по 17 марта.
ИСТОЧНИК KP.RU