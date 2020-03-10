В Минтрансе объяснили причину попадания авто в люк на мосту через Волгу

10 Март 2020 2020-03-10T15:17:45+03:00

Иномарка перевернулась на мосту через Волгу

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В Дирекции транспорта и дорожного хозяйства Минтранса Саратовской области прокомментировали ситуацию с ДТП на мосту Саратов — Энгельс 9 марта.

Напомним, как ранее сообщала «КП-Саратов», автомобиль Kia Sportage влетел колесом в люк и перевернулся. Авария произошла в понедельник в 11:25. Пострадала водитель, 52-летняя женщина.

В дирекции заверили, что смотровой люк был закрыт.

- В процессе эксплуатации городских автодорог существует незначительная вероятность самопроизвольного открытия смотровых люков от вибраций, возникающих от наезда колес автомобилей, особенно в момент торможения, — отметил начальник отдела строительства, ремонта и эксплуатации искусственных сооружений Сергей Родионов.

По его словам, после наезда автомобиля крышка могла вернуться в исходное положение или, наоборот, открыться полностью.

- Интенсивность движения транспорта по мосту составляет более 40 тыс. автомобилей в сутки, поэтому даже такая малая вероятность повышается.

В 2019 году во избежание возникновения нежелательных вибраций зазоры вокруг металлических крышек люков были пролиты для герметичности дорожной мастикой, что уменьшило вероятность их колебаний.

Если бы на данном участке люк был открыт, это бы подтвердили другие участники дорожного движения, которые объезжали бы препятствие, изменяя траекторию движения. Очевидцы открытого люка отсутствуют.

Предположительно, люк приоткрылся после проезда впереди идущей машины, а автомобиль KIA Sportage наехал уже на приоткрытый люк и опрокинулся в результате наезда на крышку люка, — считает Сергей Родионов.

Он также отметил, что сейчас на мосту идут работы по повышению безопасности, в частности, модернизация системы видеонаблюдения и установка дополнительных камер. Монатжники пользуются люками, преимущественно в выходные и праздничные дни.

- После завершения строительно-монтажных работ крышки люков будут повторно пролиты дорожной мастикой, но заливать зазоры мастикой после каждого открытия люка нецелесообразно, — заявил Сергей Родионов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="464" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/765378" frameborder="0"></iframe> Kia перевернулась на мосту Саратов — Энгельс.

ИСТОЧНИК KP.RU