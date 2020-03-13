2020-03-13T09:32:42+03:00
Происшествия

Уголовное дело о взяточничестве на «Тролзе» передано в суд

На скамье подсудимых: бывший гендиректор, начальник отдела и налоговый инспектор
Екатерина Семенова
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В Саратовской области под суд пойдут бывший генеральный директор завода «Тролза» Иван Котовицкий, начальник службы содействия бизнесу завода Владимир Степанищев и сотрудница налоговой инспекции.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, их обвиняют в даче и получении взятки.

Напомним, ранее «Комсомолка» писала о проблемах на заводе. По версии следствия, в 2015 году налоговая проверка выявила неуплату более 90 млн рублей. Двое инспекторов предложили за 3 млн рублей в протоколе уменьшить сумму до 40 млн рублей.

Гендиректор и его подчиненный согласились и с октября 2015 по январь 2016 года передали через посредника требуемую сумму.

Уголовное дело в отношении двух бывших работников завода и одного из инспекторов передано в суд. Еще одна сотрудника налоговой инспекции заключила досудебное соглашение, поэтому ее дело выделено в отдельное производство. Она приговорена к трем годам лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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