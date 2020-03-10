Около Музейной площади в Саратове отключат воду

10 Март 2020 2020-03-10T14:50:48+03:00

Работы будут вестись в четверг

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В Волжском районе Саратова в четверг, 12 марта, отключат воду.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», ориентировочно с 09:00 до 22:00 не будет водоснабжения на улице Валовая, 11, Песковском переулке, 4, Челюскинцев, 12, 14, 14а, 16, 18.

Отключение связано с вводом в эксплуатацию нового водопровода по Песковскому переулку.

В течение двух суток после завершения работ стоит использовать питьевую воду только в кипяченом виде.

ИСТОЧНИК KP.RU