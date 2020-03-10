Около Музейной площади в Саратове отключат воду
Работы будут вестись в четверг
Изменить размер текста:
В Волжском районе Саратова в четверг, 12 марта, отключат воду.
Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», ориентировочно с 09:00 до 22:00 не будет водоснабжения на улице Валовая, 11, Песковском переулке, 4, Челюскинцев, 12, 14, 14а, 16, 18.
Отключение связано с вводом в эксплуатацию нового водопровода по Песковскому переулку.
В течение двух суток после завершения работ стоит использовать питьевую воду только в кипяченом виде.
ИСТОЧНИК KP.RU