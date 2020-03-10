Все школы Энгельсского района закрылись на карантин

10 Март 2020 2020-03-10T15:14:31+03:00

Предписание об этом пришло из Роспотребнадзора

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Во всех школах Энгельсского района, включая учреждения дополнительного образования, прекращены занятия с 11 по 17 марта 2020 года.

Закрытие школ связано с ростом заболеваемости ОРВИ среди детей.

Точных данных о числе заразившихся в районной администрации предоставить не смогли.

- Карантин объявлен в соответствии с предписанием Восточного территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области от 10.03.2020 года №7 «О дополнительных мерах по предупреждению заболеваемости гриппом и ОРВИ среди школьников общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования Энгельсского района», — говорится в официальном сообщении на сайте администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU