Депутат облдумы Андрей Воробьев встретился на выезде с избирателями

10 Март 2020 2020-03-10T14:32:29+03:00

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Депутат Саратовской областной думы от фракции «Единая Россия» Андрей Воробьев провел выездную встречу по обращениям граждан по итогам прошедшего личного приема в общественной приемной Энгельсского местного отделения партии «Единая Россия». Совместно с сотрудниками ЖКХ ТЭК транспорта и связи администрации ЭМР, специалистами МУП «Энгельс- Водоканал» Андрей Викторович посетил ряд адресов. Встретились с жителями поселка Новое Осокорье, которые обратились с просьбой об установке (восстановлении) дренажной системы по улице Рижская и 2-му Воронежскому проезду. На месте осмотрели проблемный участок. Было принято решение произвести необходимые работы по прочистке, углублению и гидроизоляции дренажной системы.

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Следующий пункт рабочей поездки — улица Ломоносова, 21. Ранее на прием обращалась пенсионерка с просьбой о включении девятиэтажки в программу «Формирование комфортной городской среды». Во время встречи специалист ЖКХ пояснил, что от активных жителей уже поступали обращения. Но на данный момент утвержден и опубликован список объектов, попавших в программу благоустройства в 2020 году. В рамках нацпроекта будут отремонтированы семь общественных территорий и пять дворовых территорий.

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- Заявка на этот двор будет сформирована на следующий год. Обязательно поможем, — отметил депутат.

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Во время встречи жители рассказали о наиболее острых коммунальных проблемах. Каждому будут даны разъяснения и оказана адресная помощь. Также посетили улицу Минская, 32. Там жители обратились с просьбой произвести опиловку старых деревьев у многоквартирного дома.

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- Для начала будет проведено обследование зеленых насаждений на предмет аварийности и опасности. Засохшие ветки деревьев будут в ближайшее время спилены. Все вопросы взяты под личный контроль, — отметил Андрей Воробьев.

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Выездные рабочие поездки по обращениям граждан будут продолжены.

ИСТОЧНИК KP.RU