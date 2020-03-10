2020-03-10T15:08:45+03:00
Общество

Почта в Пугачеве не работала из-за технического сбоя

Сейчас неисправности устранены
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В Управлении федеральной почтовой службы по Саратовской области прокомментировали ситуацию в отделении Пугачева.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе УФПС, причиной того, что люди не могли получить или отправить посылки стали технические неисправности в программном обеспечении. Сейчас сбой устранен.

- Кроме того, для удобства жителей обслуживание осуществляется не только в отделении, но и почтальонами на дому, которые предлагают клиентам удобный сервис — прием платежей с помощью мобильного платежно-кассового терминала, — отметили в УФПС.

Ранее неудовлетворительной работой почтового отделения в Пугачеве возмутился депутат Госдумы Николай Панков, которому пожаловались местные жители.

ИСТОЧНИК KP.RU

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