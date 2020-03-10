В Саратовской области раньше срока стали гореть мусор и трава

10 Март 2020 2020-03-10T15:02:18+03:00

Пожароопасный сезон может начаться раньше обычного

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На сегодняшней пресс-конференции Светлана Цветайло начальник отдела Саратовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, рассказала, что пожароопасный сезон может начаться раньше.

Снег почти сошел, он остался в основном в плохо освещенных солнцем местах.

Виктор Степанов, замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Саратовской области рассказал, что, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, стало больше фактов загорания травы и мусора.

Так, к 8 марта зарегистрировано 26 фактов возгораний, к 9 марта — уже 45. В 2019 году к этому времени были единичные случаи.

Наступление пожароопасного периода зависит от погоды, подготовительные работы к нему уже начались.

ИСТОЧНИК KP.RU