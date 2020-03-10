Пассажирка ВАЗ-2114 скончалась после столкновения с «джипом» под Татищевом
Водителей обоих автомобилей госпитализировали [фото]
Фото ГИБДД по Саратовской области
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В 1-м км от Татищева Саратовской области сегодня днем, 10 марта, случилось смертельное ДТП.
- В 12:25 79-летний водитель Mercedes-Benz при повороте налево не уступил ВАЗ-2114 на встречке, которым управлял 24-летний водитель, — сообщили «КП-Саратов» в региональной Госавтоинспекции.
Фото ГИБДД по Саратовской области
В результате ДТП погибла пассажирка отечественного авто, шоферов обоих автомобилей госпитализировали.
Фото ГИБДД по Саратовской области
ИСТОЧНИК KP.RU