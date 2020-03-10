Навигация судов в Саратовской области может начаться раньше
В Саратовской области навигация для маломерных судов может открыться на 1-2 недели раньше.
Об этом сообщил Вадим Савчук, начальник отдела ГИМС ГУ МЧС по Саратовской области.
Он отметил, что саму дату устанавливает правительство Саратовской области.
При этом учитываются несколько факторов: температура воздуха, дата вскрытия малых рек, водоемов, установка навигационных знаков, также нужно дождаться окончания ледохода.
О раннем открытии пляжей сказано не было. Это происходит после прогревания воды и готовности мест купания, за что ответственны собственники пляжей.
ИСТОЧНИК KP.RU